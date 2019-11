CALTANISSETTA – Venerdì 22 novembre, nella Sala del Museo Diocesano di Caltanissetta, l’Istituto Teologico “Mons. Giovanni Guttadauro” (affiliato alla Facoltà Teologica di Sicilia) inaugura l’Anno Accademico 2019-2020 con la Prolusione di Mons. Orazio Francesco Piazza sul tema: L’uomo e il creato: tra sviluppo e responsabilità. Il modello della relazione.

Il solenne Atto Accademico avrà inizio alle ore 17.00 nella Cappella Maggiore del Seminario, con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi Mons. Mario Russotto.

Mons. Orazio Francesco Piazza è Vescovo di Sessa Aurunca, Segretario della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi e membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Ordinato sacerdote nel 1978, con licenza e dottorato in Teologia Dogmatica, Mons. Piazza ha approfondito in particolare nei suoi studi l’ecclesiologia post-conciliare e curato la formazione teologico-spirituale di sacerdoti e religiosi tenendo corsi ed esercizi spirituali in diverse diocesi italiane e per istituti e congregazioni.

Nel 2004 ha fondato il Centro Studi Sociali Bachelet Onlus per la formazione dei giovani alla sensibilità sociale e civile, di cui è presidente e direttore del corso di CittadinanzAttiva ed è professore ordinario di Ecclesiologia e Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale – San Luigi di Napoli. Nel 2013 Papa Francesco lo ha eletto Vescovo di Sessa Aurunca (Caserta).

Particolarmente impegnato nel mondo dei media attraverso giornali e conduzione televisiva di programmi divulgativi di spiritualità, è autore di numerosi studi e pubblicazioni per diverse case editrici di rilevanza nazionale.