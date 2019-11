CALTANISSETTA – In questi giorni l’istituto comprensivo Don Milani, diretto dalla Professoressa Luigia Perricone, grazie alla collaborazione del comune di Caltanissetta e alla ditta Dusty servizi all’ambiente, ha ospitato il progetto Dusty, tramite il quale gli alunni hanno potuto approfondire tematiche come il rispetto per l’ambiente e il corretto modo di conferire i rifiuti.

Le attività, che l’I. C. Don Milani dedica a temi di così grande attualità, dalla scuola dell’infanzia, ai plessi di scuola primaria Don Milani e G.Rodari e scuola secondaria di I grado F.Cordova, hanno già riscontrato particolare interesse e sensibilità anche negli anni precedenti e continueranno per l’ intero anno scolastico. Infatti, proprio il 12 novembre scorso si è celebrata la quindicesima festa dell’ORTO SCOLASTICO (unico in Sicilia) sito ormai nel plesso G.Rodari, il cui tema sviluppato dagli alunni e dai genitori è stato quello della “CRISI CLIMATICA”, in questi stessi giorni si sta svolgendo il progetto “LIBRIAMOCI” che tra le altre sta affrontando tematiche ambientali. Inoltre, dal 16 al 24 Novembre, l’istituto Don Milani, parteciperà alla SERR (settimana europea per la riduzione dei rifiuti) con quattro azioni: 1) UNA BOTTIGLIA PER LA VITA, per la sostituzione delle bottiglie di plastica con borracce riutilizzabili; 2) LEGGO E RILEGGO, che impegnerà i ragazzi della scuola media ad allestire un mercatino solidale per lo scambio di libri; 3) LA CITTÀ E’ PIÙ BELLA SE, nel quale i bambini della primaria si impegneranno per la progettazione e la pulizia di un’ area vicino alla loro scuola; 4) TrasformiAMO, che riavvierà la produzione di concime organico dall’umido per nutrire l’avviato orto scolastico del plesso G. Rodari. Queste iniziative proseguiranno per l’intero anno scolastico e saranno accompagnate da tante altre coinvolgenti attività.