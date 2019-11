Resteranno invariati gli orari per ritirare i sacchi: dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00

CALTANISSETTA – Il Centro di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata cambia sede, pur restando al Corso Vittorio Emanuele II.

Per questa ragione infatti, per la sola giornata di sabato 9 novembre, è prevista la chiusura del Centro e la conseguente temporanea sospensione del servizio di consegna dei sacchi, per poter disporre il trasferimento nella nuova sede che sarà operativa da lunedì 11 novembre, al “Vecchio chiosco” (sito in Corso Vittorio Emanuele II).

DA LUNEDÌ 11 NOVEMBRE NUOVA SEDE: RESTANO INVARIATI GLI ORARI

Da lunedì 11 novembre sarà nuovamente operativo il servizio di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata per la ZONA A di Caltanissetta nella nuova sede; gli orari di apertura restano invariati: tutte le mattina (dal lunedì al sabato, escluso la domenica) dalle 9.00 alle 13.00.

La Dusty si scusa con gli utenti per questo temporaneo stop, dovuto al trasferimento dalla vecchia alla nuova sede, e auspica nella massima collaborazione da parte di tutti i residenti.