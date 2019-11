CALTANISSETTA – Giovedì 28 Novembre, alle ore 19, presso la “Sala degli Oratori” di “Palazzo Moncada” a Caltanissetta, si discuterà sul romanzo “Il Venditore di Protesi” di Rino Carlino, in una nuova formula che prevede la presentazione dell’opera per chi ancora non la conosce, e uno scambio di idee con chi già lo ha letto. Nel corso della serata sarà presente il Presidente e staff dell’associazione “Giovani diabetici”. Interverrà lo scrittore-poeta nisseno ‘Angelo Fodera’ che declamerà alcune delle sue poesie rigorosamente in lingua nissena.