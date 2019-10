Sara’ presto espulso Abidi Moncef, 42enne tunisino arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver colpito, con un’arma da taglio, un connazionale durante una rissa a Reggio Emilia. Ieri il giudice monocratico del tribunale reggiano aveva disposto la liberazione, applicando come misura cautelare il divieto di dimora nel capoluogo. L’uomo pero’ e’ ritenuto pericoloso: data la numerosita’ di precedenti penali e il mancato possesso di un documento, e’ stato attivato urgentemente dalla questura l’ufficio espulsioni. Il magrebino e’ stato portato in ospedale per le visite mediche di rito e scortato da cinque agenti e’ stato poi imbarcato all’aeroporto di Milano Malpensa su un volo in direzione Palermo. Qui ad accoglierlo c’erano gli uomini della questura di Caltanissetta che lo hanno preso in consegna per accompagnarlo al locale Cpr.