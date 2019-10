PALERMO – Dopo la Campania, la Sicilia è la seconda regione che ha il numero piu’ alto di domande da reddito di cittadinanza. Abbiamo superato le 300 mila domande che coprono circa 500 mila beneficiari. “A livello provinciale, a Palermo abbiamo registrato il piu’ alto numero di richieste, siamo quasi a centomila”, dice il direttore regionale Inps, Sergio Saltalamacchia, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del Bilancio sociale Sicilia 2018, a Palazzo dei Normanni. “Va da se’ che piu’ lavoro nero c’e’, piu’ furbetti ci possono essere sul Reddito di cittadinanza – ha proseguito – non e’ un mistero, nonostante le forti sanzioni penali, il livello dei controlli non puo’ essere cosi’ ampio da riuscire a intercettare un 30 per cento di economia e di lavoro sommerso. Quindi, in quelle realta’ in cui c’e’ piu’ lavoro nero, ci sono sicuramente piu’ furbetti del Reddito di cittadinanza”. C’e’ una regione che si distingue piu’ di altre? “No, al momento tutti gli episodi che si sono verificati hanno riguardato tanto il Nord quanto il Sud”.

Secondo i dati resi noti dall’Inps, aggiornati allo scorso 8 ottobre, su 1,5 milioni di domande presentate da altrettanti nuclei familiari, quella accolte sono state 982mila. Quelle respinte sono circa 451mila, con 126mila richieste che sono ancora in fase di lavorazione.

La regione con il maggior numero di nuclei percettori di reddito/pensione di cittadinanza è la Campania (19% delle prestazioni erogate), seguita dalla Sicilia (17%), dal Lazio e dalla Puglia (9%); nelle quattro regioni citate risiede il 54% dei nuclei beneficiari. L’importo medio mensile erogato nei primi tre mesi dall’istituzione del reddito di cittadinanza è pari a 482 euro, con un importo superiore del 7% rispetto a quello nazionale nelle regioni del Sud e delle Isole e inferiore del 7% e del 14% nelle regioni del Centro e del Nord.