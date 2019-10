La Lega cresce ancora. Dopo il duello televisivo da Bruno Vespa, Matteo Salvini e Matteo Renzi aumentano consensi. A darne la riprova il sondaggio di Termometro Politico per Coffee Break. Il Carroccio raggiunge il 34,8 per cento mentre Italia Viva si lascia alle spalle la soglia del 4 e ottiene il 5,2 per cento.

Non va altrettanto bene per le forze politiche al governo: il Partito Democratico scende al 19,2 mentre il Movimento Cinque Stelle si attesta al terzo posto con un 17,7 per cento. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni acquisisce un 7,8 per cento e Silvio Berlusconi con Forza Italia si attesta poco prima di Renzi, con un 5,5 per cento. Una percentuale che sembra crescere con la nascita di un centrodestra unito. (Fonte liberoquotidiano.it)