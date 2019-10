CALTANISSETTA – Poco alla volta, l’Amministrazione Gambino sta “cancellando” gli orari della “Ztl”(fortemente contestatidai commercianti) che chi lo aveva preceduto aveva applicato per quasi 5 anni, da quando cioè era stata ultimata la ripavimentazione di corso Vittorio Emanuele. Dopo la rimodulazione decisa in estate (in virtù della quale all’1 agosto al 31 ottobre il divieto di transito per i veicoli è stato fissato dalle ore20 alle ore23 eper l’intera domenica), ora il sindaco ha valutato l’inutilità della chiusura di corso Vittorio Emanuele durante i mesi invernali, sia pure per poche ore, visto che anche nei mesi estivi appena scatta il divieto, la strada cambia aspetto diventando terra di nessuno con tutte le complicazioni che ciò comporta. Alla vigiliadella scadenza, Gambino ha disposto che da dopo domani 1 novembre (e sino a data da destinarsi, probabilmente sino alla prossima primavera) la “Ztl” sarà vigente soltanto nelle serate di sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 21. L’ordinanza che fissa i nuovi orari della Ztl in corso Vittorio Emanuele sarà emanata oggi o domani. Resterà invece “isola” anche nei mesi invernali corso Umberto, malgrado molti operatori commerciali della zona ne avessero chiesto la riapertura limitatamente ai mesi invernali. Tuttavia non basterà lasciare il libero transito dei veicoli per fare tornare il centro storico il vero “cuore pulsante” della città. Piuttosto – e qui sarebbe fondamentale il ruolo propulsivo del Comune – occorrerebbe attuare politiche di incentivazione percoloro cheavrannovoglia diavviare una nuova attività commerciale. Soltanto con le vetrine scintillanti di più negozi, i nisseni potranno ritrovare il piacere di fare “quattro passi” lungo i due corsi principali e magari decidere se spendere i loro soldi in città. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicili)