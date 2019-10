In Prima categoria vince l’Asd Città di Caltanissetta (nella foto). La squadra di Alessio Sferrazza ha battuto con un classico 2-0 la Barrese. Al Palmintelli ha aperto le marcature su rigore Sammartino, mentre nella ripresa è stato Russo a chiudere i conti con un diagonale perfetto. Con la vittoria odierna, l’Asd Città di Caltanissetta è salito a quota 9 in classifica. E’ finito in parità 0-0 la sfida che al Valentino Mazzola vedeva di fronte la MasterPro di Rosario Marcenò e il Raffadali. Sfida equilibrata con occasioni per la MasterPro con Granatiere. Il Raffadali ha comunque replicato con almeno due palle gol, ma nel finale è stato Mulè ad avere l’occasionissima per passare. Alla fine un pari che non accontenta nessuno ma che muove la classifica di entrambe le squadre. Infine, nel girone B pari casalingo per il Real Suttano contro il Real Casale. In gol per i resuttanesi è andato Tumminaro. In classifica, nel girone G il Gorgonia, che ha perso a Ravanusa, è ora secondo con 12 punti, ad una lunghezza dall’Atletico Favara nuova capolista del girone. Con 9 punti c’è l’Asd Città di Caltanissetta sesto ma ad una sola lunghezza da Gemini, Branciforti e Nicosia. A quota 8 infine c’è la Master Pro. Nel girone B il REal Suttano ha sei punti in classifica.