In Prima categoria, nell’anticipo del Girone A inattesa sconfitta esterna per l’Atletico Gorgonia Delia che ha perso 5-4 contro il Ravanusa. Gara incredibile, quella di oggi pomeriggio. Padroni di casa in doppio vantaggio dopo pochi minuti e riacciuffati dalle reti nel primo tempo di Di Salvo e Genova. Nel secondo tempo ancora Genova completa la rimonta portando il Gorgonia sul 2-3, ma il Ravanusa non molla e va sul 3-3 con Loggia. Ancora vantaggio Gorgonia con Jallow e ancora pari Ravanusa. Quando la gara sembrava ormai incanalarsi verso il pareggio, ecco arrivare per la squadra deliana di Calogero Bonfatto la doccia fredda del 5-4 finale che ne ha sancito il primo stop stagionale. L’Atletico Gorgonia, in attesa delle gare di domani, resta pertanto fermo in classifica a 12 punti.