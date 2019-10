Riguardo alla polemica sorta in questi giorni in merito ad un presunto atteggiamento di mancata sensibilità della Giunta comunale nei confronti delle manifestazioni culturali della città si precisa quanto segue.

La Giunta precedentemente in carica non ha fornito agli uffici preposti alcun atto d’indirizzo in merito alle richieste di contributo avanzate dall’associazione “Musicamente” per la realizzazione del concorso MusicalMuseo. Di conseguenza gli stessi uffici non avendo ricevuto nessun impulso non hanno provveduto ad istruire alcun atto di Giunta per la concessione dei contributi e quindi nessuna determina di impegno di somme è stata mai adottata.

L’Amministrazione Gambino non ha mai dichiarato di essere contraria alla realizzazione della decima edizione del concorso MusicalMuseo nella primavera del 2020. La Giunta, che non ha mai pensato di distruggere manifestazioni culturali di riconosciuta validità, rimane aperta alla programmazione delle iniziative culturali e si meraviglia di come il maestro Gangi piuttosto che collaborare con l’amministrazione per l’organizzazione della nuova edizione di MusicalMuseo dichiari così prematuramente (circa otto mesi prima) che non ci sono le condizioni per farlo.