Ai Campionati Europei Juniores e Under 23 di Sollevamento Pesi, in corso a Bucarest, la nissena Alessandra Pagliaro centra tre volte l’oro nella categoria 45 kg: nello slancio 85 kg, nello strappo 66 kg e nel totale 151 kg. L’atleta 22enne, vincitrice nel concorso per l’accesso al Gs Fiamme Rosse dei Vigili del fuoco nella pesistica (prossimamente alle prese con il corso di formazione) regala quindi grandi soddisfazioni alla Nazionale azzurra con questo prestigioso en plein continentale.

Secondo giorno di gare e immense soddisfazioni arrivano per l’Italia dei Pesi impegnata ai Campionati Europei Junior e Under 23 a Budapest in Romania. Dopo la giornata di oggi l’Italia ha ben 2 nuovi Campioni Continentali: si tratta della nissena Alessandra Pagliaro, Campionessa Europea Under 23 nella categoria 45 kg e Davide Ruiu, Campione Europeo Juniores della categoria 61 kg. Alessandra, oltre al titolo, conquista l’oro sia nello strappo che nello slancio, mentre Davide conquista l’argento di strappo e l’oro di slancio (Slancio e totale sono nuovi record italiani). A queste medaglie si aggiungono il bronzo di slancio di Sergio Massidda, impegnato nella gara Juniores categoria 55kg, e il bronzo conquistato ieri da Giulia Imperio nella categoria 45 kg Juniores. Nei primi 2 giorni di gare quindi l’Italia dei Pesi porta a casa ben 8 medaglie di cui 5 d’oro.

Si tratta di successi molto importanti in chiave Olimpica: sia il Campionato Junior che quello Under 23 sono validi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il primo di categoria Gold mentre il secondo di categoria Silver. Le gare degli Azzurri proseguono domani con Lucrezia Magistris, impegnata nella categoria 55 kg juniores, alle ore 14.00 e Fabio Arcara, anche lui nella 55 kg ma Under 23, alle ore16.30. E poi ancora martedi’ con Miserendino, Durante e Zanni, e infine mercoledi’ con Esposito e Pizzolato.