Nella giornata di ieri, venerdì 25 ottobre, l’architetto Paolo Lo Iacono, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, e’ stato eletto Componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale Architetti P.P. e C..

Un ulteriore riconoscimento istituzionale al Professionista, da anni impegnato nell’attività ordinistica e iniziative a sostegno della categoria degli Architetti, duramente colpita dalla crisi.

La nomina conferisce al contempo lustro all’Ordine Nisseno, che con il Consiglio direttivo sta dimostrando incisività non solo nell’ambito territoriale nazionale, ma a livello nazionale.

Il nuovo incarico dell’Architetto Lo Iacono sarà catalizzatore per tutte le ulteriori iniziative istituzionali e normative di interesse dei Professionisti. Tra queste gli affidamenti di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione, il rispetto di compensi minimi rispettosi della dignità del lavoro, la predisposizione di leggi e regolamenti che tendano a riconoscere ai Professionisti il nuovo ruolo di Coadiutori della Pubblica Amministrazione, in qualità di incaricati delle certificazioni ed asseverazioni degli interventi edilizi.

All’Architetto Lo Iacono gli auguri di proficuo lavoro.