MUSSOMELI – Ieri, nelle ore pomeridiane, presso la sala conferenze “Paolo Emiliani Giudici” di via Pola, è stata inaugurata dal dirigente prof. Carmelo Salvatore Benfante Picogna la mostra dei lavori realizzati dai bambini che hanno partecipato al progetto “Piccoli artisti”. Sono stati coinvolti circa sessanta bambini delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria dei plessi “Sac. Giuseppe Messina”, del plesso “Padre Pino Puglisi” e del plesso di Acquaviva Platani dell’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli. Gli alunni sono stati guidati dalle insegnanti Morena Falletta e Marcella Falletta, responsabili e realizzatrici del progetto, e dalle insegnanti Francesca Munì e Patrizia Giovino. Nel laboratorio artistico sono state proposte numerose attività per scoprire il piacere e il gusto dell’esperienza creativa, invitando i bambini a costruire oggetti, combinando materiali e strumenti della vita quotidiana. Le attività manipolative e tattili stimolano il superamento di blocchi psicologici e permettono al bambino di esternare le proprie emozioni ed entrare in contatto con l’ambiente che lo circonda. Ci si è avvalsi di una metodologia attiva, ricca di sollecitazioni. Materiali e strumenti sono stati usati secondo il principio della condivisione dei mezzi e della responsabilità collettiva. Sono stati realizzati funghi con uova di polistirolo, marionette, allegri pagliacci con le steccoline di legno, quadretti con tema marino, lavori con cd, fondi marini con steccoline di legno, granchi con palline di polistirolo, quadretti con allegre balene, fiori con palette di legno, farfalle con cucchiaini di plastica, allegre api, portapenne. Tutti i lavori verranno portati a casa da ciascun bambino che, alla fine dell’inaugurazione, è stato premiato con un attestato di merito e un ricordo per la partecipazione al progetto. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” prof. Tonino Calà)