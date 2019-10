Sarà Luca D’Alessio il concorrente che rappresenterà l’Italia e il concorso Mister Italia alla finale mondiale di Mister Universal Ambassador 2019. La manifestazione che si terrà a Tokyo in Giappone dal 6 al 13 novembre è uno tra i più importanti concorsi di bellezza maschili mondiali, importante anche il montepremi in palio; 40mila USD di cui al 1° classificato andranno 10.000,00 USD. Luca, finalista a Mister Italia 2018 nonché giurato all’ultima edizione tenutasi del concorso tenutasi a Lignano Sabbiadoro, è un personal trainer 34enne di origini napoletane che per la sua attività si divide tra Campania e il Friuli Venezia Giulia, alto 1.82, capelli castani e occhi marrone, del segno della vergine, si definisce testardo, altruista e simpatico. Tifoso del Napoli pratica vari sport tra questi il calcio, il nuoto e il paracadutismo. Il cantante preferito è Bon Jovi, l’attore Will Smith, lo sportivo Alessandro Nesta. A sostenere la partecipazione di Luca al contest in Giappone l’azienda “Ritorno ai Sapori” di Marano di Napoli. Assieme a Luca, a contendersi l’ambito titolo e il ricco montepremi ci saranno concorrenti provenienti da oltre 30 nazioni. In una delle precedenti edizioni di Mister Universal Ambassador un altro italiano, il siciliano Andrea Biondo si è piazzato al secondo posto assoluto. Per i ragazzi interessati a iscriversi alle prossime selezioni di Mister Italia, concorso collegato ai maggiori contest mondiali, può farlo direttamente andando sulla pagina Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/