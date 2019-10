Golosaria, la manifestazione milanese dell’enogastronomia il cui patron e’ Paolo Massobrio, ha assegnato il premio all’innovazione all’azienda Aurici di Rosolini, che ha reinterpretato alcuni dolci tipici a base di sesamo di Ispica e mandorle siciliane; a Bonsicilia di Acireale per le sue confetture a base di arance e curcuma; alla Bacchus di Salemi e il suo elisir ‘Chiaro di Luna’; all’azienda Cancemi, custode dell’antico grano siciliano ‘Perciasacchi’ e sempre nel campo della varieta’ dei grani antichi, alla Molini del Ponte di Castelvetrano e Riggi di Caltanissetta. Premiati anche l’azienda Caraci con i suoi prodotti a base di pistacchio di Bronte, il panificio Gitto dalla provincia di Messina con il “Biscotto di Cuddurra”, riconoscimento anche per il succo di melograno della Pomel di Marsala e l’azienda agricola Tudia di Petralia Sottana, il gelo di fichi d’india della Monil di Bronte, non ancora sbarcato sul mercato. Riconoscimento per l’innovazione per il paniere alimentare del distretto dei mercati “la Vucciria”, per il packaging dell’olio dell’azienda agricola Centonze della provincia di Trapani e per l’originale contenitore da asporto per arancine della Cerere Fattore siculo di Adrano. Tra i premiati anche la selezione di mandorle della Loman di Cassibile e la valorizzazione dell’oliva autoctona calamigna operata dall’azienda agricola L’oro di Calamigna di Ventimiglia di Sicilia. All’appuntamento milanese erano presenti anche la storica torrefazione palermitana Morettino, caffe’ ufficiale dell’evento, e l’azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono. “Dopo la Lombardia che giocava in casa, la Sicilia e’ stata la regione con la presenza piu’ numerosa e qualificata a Golosaria – ha commentato l’assessore regionale alle Attivita’ produttive Mimmo Turano – e’ il segno di un settore agroalimentare dinamico e innovativo e la Regione fara’ tutto il possibile per incoraggiare questo trend di sviluppo”.