Completato il film “Entro mezzanotte” dai registi Tony Gangitano, nisseno, e Peppino Orecchia, vittoriese: il progetto gli era stato affidato dalla Vittoria Production. Il lungometraggio sarà distribuito dalla X-Movie Distribution in ambito nazionale, con una prima importante al Golden di Vittoria la città dove è stato girato l’intero film. L’uscita è stata programmata per il 24 Ottobre con due proiezioni: la prima alle 18,30 per stampa sponsor ed attori, la seconda alle 20,30 per il pubblico. Poi priorità alle sale siciliane: la Multisala Moncada di Caltanissetta, città di Gancitano, tra Novembre e Dicembre, per poi sbarcare oltre stretto.

Tony Gangitano dichiara: “Sarà un film di spessore sia per la storia delicata, scritta da uno dei registi Peppino Orecchia coadiuvato dalla giornalista Concita Occhipinti, sia per gli attori componenti il cast, a cominciare dal protagonista Mario Opinato che ha lavorato con produzioni importanti e registi come Ridley Scott, Dario Argento, Kevin Reinolds ed adesso si trova sul set con Terence Malick. Con lui, la bravissima attrice siciliana Guia Jelo che vanta lavori con il regista Aurelio Grimaldi, Ricky Tognazzi, Carlo Vanzina. Jelo è anche Direttore artistico del Teatro di Belpasso”.

Tra gli alti attori, anche Turi Giuffrida, Anna Passanisi, Pino Scaglione, Emanuele Gulino ed i due ragazzi co-protagonisti della storia, Manuel Sciacca che interpreta il ruolo di Benny da bambino ed il nisseno Giuseppe Melfa.

Altri importanti attori scelti per questo lavoro che purtroppo per impegni di set e teatro non potranno essere presenti alla prima sono: Mimmo Mignemi, Maurizio Marchetti e Vincent Riotta, gli stessi hanno contribuito alla realizzazione di un vero prodotto per il cinema.

La storia è un viaggio interiore. Bere, mangiare e dormire a tutti i costi. La vita di un senzatetto lontano dalla spiritualità e dalla fede adagiato in un sistema sociale indifferente e che si lascia andare in un via vai di peregrinazione tra furti, droga e vita allo stato brado. Incontri disperati e lame di coltello, compagni di cella e cartoni letto divisi: questi gli “ingredienti” che accompagneranno l’opera dalla doppia regia. L’identità di un uomo messa a dura prova, un precipizio che lo porterà a un gesto estremo “fermato” da un incontro.

Gancitano prosegue: “Non potevo non vagliare questa meravigliosa idea del collega Orecchia e cavalcare ancora una volta la regia per un lavoro che secondo me lascerà il segno a chi ci onorerà della visione.E’ stato un lungo e duro lavoro colmo di colpi di scena dettati dal fatto di essere una produzione indipendente con budget limitati, ma l’amore per il nostro lavoro e l’aiuto di Dio ci hanno portato alla conclusione eccellente di avere un prodotto genuino che la distribuzione ha accettato volentieri, adesso tocca agli spettatori l’ultimo sforzo cioè quello di andare in sala a vedere il film “entro mezzanotte” di Tony Gangitano e Peppino Orecchia dal 24 Ottobre 2019 vi aspetta”.