Solo un pari per la Sancataldese 2-2 fuori casa contro il Mazara Calcio. Partita combattutissima, quella disputata a Mazara dai verdeamaranto di Seby Catania. Nel primo tempo vantaggio della Sancataldese con Feullasier al 15′ e pari firmato da Pizzo al 44′. Nella ripresa, ancora Sancataldese avanti con Campanaro al minuto 82 e pari agguantato nel finale dal Mazara con Kone. Per la Sancataldese un pari che forse non rende giustizia alla squadra verdemaranto che avrebbe potuto ottenere di più da una trasferta nella quale ha disputato una bella prestazione. A tratti la squadra di Seby Catania ha fatto vedere ottime trame di gioco con diverse belle conclusioni che avrebbero meritato migliore sorte. Insomma, un pari che sta stretto ad una Sancataldese che non avrebbe destato scandalo se avesse conquistato i tre punti. La Sancataldese con il punto conquistato a Mazara sale a quota 7 ed è al momento quintultima in zona play out.