In Eccellenza, nel girone A, nell’anticipo di campionato, bella vittoria dello Sporting Vallone di Accursio Sclafani che ha battuto in trasferta 1-2 il Cus Palermo. Un match deciso dalle reti dei gemelli del gol Messina e Polito autori di due pregevoli segnature. Per i palermitani, invece, gol di Minnone. La squadra del presidente Salvatore D’Amico (Nella foto dalla pagina facebook Asd Sporting Vallone) ha disputato una gara gagliarda e senza sbavature riuscendo a portare a casa un risultato positivo che le ha permesso di attestarsi momentaneamente al secondo posto in classifica con 15 punti.