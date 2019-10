La deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars è stata ricevuta nelle scorse ore a Palazzo Montecitorio dal Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. La portavoce M5S siciliana è la promotrice di #Giovanistituzioni, iniziativa che ha consentito a circa quattrocento studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado siciliane, di vestire i panni dei deputati per un giorno, di presentare disegni di legge, discutere, votarli e approvarli nella sede del Parlamento Siciliano. “Al presidente Fico – spiega la deputata Ars – ho consegnato la Gazzetta Ufficiale delle Giovani Istituzioni, la raccolta dei disegni di legge che abbiamo presentato ufficialmente a Sala d’Ercole, sede del Parlamento Siciliano appena pochi giorni fa. Con questo progetto abbiamo voluto far comprendere ai giovani l’importanza di essere cittadini e istituzioni. Ringrazio il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico per le parole di apprezzamento al progetto”.

“Quanto fatto in Sicilia – ha detto il presidente Roberto Fico – è un pregevole esempio di educazione alla partecipazione e alla cittadinanza attiva e al rispetto del valore delle istituzioni. Spero che l’iniziativa possa durare quanto più a lungo nel tempo ed essere estesa il più possibile”, conclude Fico.