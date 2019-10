Lo scorso weekend (4-5-6 ottobre 2019) le delegazioni delle associazioni Teatro della Parola (A.Te.Pa.) e Real Maestranza assieme al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, hanno presenziato alla XV assemblea nazionale di Europassione per l’Italia che si è tenuta a Tiriolo (Catanzaro).

L’incontro, preceduto da un importante convegno presso l’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro sul tema “Le sacre rappresentazioni in Italia e in Europa. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”, ha avuto relatori importanti: Prof. Geremia Romano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (Università degli Studi della Magna Graecia), Dott. Domenico Greco, Sindaco di Tiriolo, Arch. Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, Prof. Claudio Bernardi dell’Università Cattolica di Milano, Prof. Flavio Sialino Presidente Europassione per l’Italia, Dott. Josef Lang Presidente di Europassione per l’Europa, Prof.ssa Patrizia Nardi, responsabile scientifico del Percorso di Candidatura al Riconoscimento del Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO Conv. 2003 per Europassione per l’Italia per la tematica “Teatro della Passione”, e molti altri esponenti del mondo accademico e politico calabrese.

La XV Assemblea e il Convegno hanno sottolineato l’importanza e il ruolo aggregativo delle rappresentazioni teatrali sacre della Passione di Cristo in Italia e in Europa. Il percorso di Candidatura UNESCO ormai è agli sgoccioli e nei primissimi mesi del 2020 speriamo in una concreta ipotesi di deposito del dossier.

Anche la presenza del sindaco di Caltanissetta arch. Roberto Gambino, comune Capofila della Rete dei Sindaci della Passione ha rinsaldato sempre più i legami tra le associazioni e le comunità che da tanti anni lavorano per questo riconoscimento, il quale non soltanto andrà a suggellare sempre più l’importanza del nostro patrimonio culturale nisseno ma anche ad offrire una concreta possibilità di sviluppo territoriale in ambito turistico ed economico.

Presenti all’evento le delegazioni dell’A.Te.Pa. che mette in scena la rappresentazione della “A’Scinnenza” (Concetta Cataldo, Leandro Sollami, Loredana Bellavia, Pietro Buttaci e Marco Cocciadiferro) e della Real Maestranza (Gianni Taibi, Totò di Mauro, Giuseppe Tumminelli).