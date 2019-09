Sabato 21 Settembre si celebra la XXVI Giornata Mondiale Alzheimer, in tale occasione l’Associazione Familiari Alzheimer organizza una mostra fotografica dal titolo “I Volti dell’Alzheimer” ed un incontro dibattito dal titolo “Prenditi cura di me”, rivolto ad operatori del settore ed ai familiari.

La mostra fotografica nasce da una collaborazione tra il fotografo Ettore Garozzo e l’Associazione. Al convegno/dibattito interverranno il Dottore Giuseppe Giglia, la Dottoressa Roberta Leonardi e la presidente Antonina Sorge.

L’ingresso è libero. L’evento si terrà alle ore 10 a San Cataldo nei locali della sala convegni “Gaetano Saporito” della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo in Corso Vittorio Emanuele 171. È l’idea di una mostra che sarà itinerante, volta a sensibilizzare ed informare le famiglie sull’Alzheimer , successivamente farà tappa in diversi Comuni tra cui Caltanissetta con date in fase di programmazione.