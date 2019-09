Vittoria sonante della Nissa Fc 3-0 a spese del Città di Casteldaccia. La squadra del presidente Savoia ha subito messo la partita nel giusto verso andando a segno con Tomaselli dopo dieci minuti. Il raddoppio poco prima la fine del primo tempo con Starrantino. Nella ripresa ancora Tomaselli ha servito il tris con un gol in diagonale. La Nissa è apparsa tonica e ben messa in campo dal suo tecnico Gianfilippo Di Matteo. Soddisfatta la dirigenza che ha espresso parole positive per l’operato del tecnico e della squadra che, sino a questo momento, non ha subito sconfitte sia in campionato che in Coppa. Con la vittoria odierna la Nissa è salita a quota 4 in classifica. Domenica prossima trasferta a Castelvetrano contro la Folgore.