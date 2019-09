Esordio da imbattuta per la Nissa Fc nel campionato di Promozione 2019/2020. La squadra nissena ha pareggiato 0-0 fuori casa con il Città di San Vito Lo Capo. Un match nel quale la squadra di Gianfilippo Di Matteo è riuscita a chiudere ogni varco alla formazione trapanese e a ripartire di rimessa con alcuni interessanti fraseggi. Partita nel suo complesso combattuta con i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio nel primo tempo su punizione e su una conclusione ribattuta sulla linea di porta. Nel secondo tempo, invece, quando il cronometro segnava il minuto 89, l’arbitro ha concesso un penalty che è stato fallito da Castiglione che ha tirato altissimo consentendo alla Nissa di portare a casa un punto importante per la sua classifica. Domenica prossima, invece, esordio casalingo allo stadio Tomaselli per la Nissa Fc che affronterà il Città di Casteldaccia.