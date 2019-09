MAZZARINO. Un intervento da poco meno di 200mila euro per l’approvvigionamento idrico relativo alle utenze della contrada di Santa Caterina a Mazzarino. Il progetto (ID 126A) rientra nell’ambito del Piano degli investimenti 2018-2019 con fondi privati di Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. Complessivamente i lavori dureranno – al netto di eventuali criticità al momento non preventivate né preventivabili – 120 giorni lavorativi. Il via all’apertura dei cantieri avverrà subito dopo il completamento dell’iter procedurale con l’imminente aggiudicazione definitiva. L’intervento, anche al fine di consentire un impatto ambientale più equilibrato, non prevede scavi di trincee ma verrà realizzato utilizzando la tecnologia Slip Lining con l’inserimento all’interno delle vecchie condotte in ghisa e ferro ancora esistenti – ma non più utilizzate – nuove tubature in polietilene ad alta densità (Pead) di vari diametri. Complessivamente si interverrà su oltre 2mila e 700 metri di condotte. Prevista anche la sostituzione dei vecchi contatori relativi alle utenze che ricadono nell’area dell’intervento.