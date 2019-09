Luigi Di Maio approda al ministero degli Esteri e sara’ cosi’ il piu’ giovane ministro della storia della Repubblica in questo dicastero, a soli 33 anni. Il capo politico del Movimento 5 stelle ha ricoperto l’incarico Di vicepremier, insieme a Matteo Salvini, nel precedente governo giallo-verde e ha guidato due ministeri chiave Lavoro e Sviluppo economico nello stesso esecutivo Conte. Tra le sue riforme Di bandiera il reddito Dicittadinanza, il decreto Dignita’ e l’avvio della discussione sul salario minimo. Nato ad Avellino, ma residente a Pomigliano d’Arco, il 6 luglio del 1986, rappresenta il volto pragmatico Di M5s, in passato spesso contrapposto alle posizioni piu’ integraliste dell’ala ortodossa. Ma nonostante alcuni periodi Di grande difficolta’ – in primis la storia della mail sull’iscrizione nel registro degli indagati dell’assessore all’ambiente a Roma, Paola Muraro nel settembre 2016 e che Di Maio disse Di aver interpretato male – il giovane campano alla fine e’ stato sempre sostenuto dal Garante Beppe Grillo e da Davide Casaleggio. Di Maio e’ stato eletto dalla rete con 30.936 voti (l’82% dei votanti) candidato premier e capo politico del Movimento pentastellato il 23 settembre 2017 in occasione della kermesse grillina a Rimini. Con lui, Di fatto, il Movimento ha cambiato pelle: molti poteri sono accentrati nelle sue mani e le decisioni, che nella Fase 1 del Movimento, venivano prese dalla Rete e dalle assemblee, adesso vengono prese direttamente da DiMaio e talvolta ratificate da eletti e attivisti. Di Maio dopo il diploma Di liceo classico, si e’ iscritto all’universita’, in un primo momento alla facolta’ Di ingegneria, poi a giurisprudenza alla Federico II DiNapoli. Ma alla fine ha rinunciato e non si e’ mai laureato. Nel suo curriculum si legge che e’ giornalista pubblicista dal 2007, che ha lavorato per un breve periodo come webmaster e anche come steward allo stadio San Paolo Di Napoli. Poi, la scelta della politica con la candidatura nel Movimento 5 stelle. Nel 2007 Di Maio ha aperto il meetup Di Pomigliano d’arco aderendo cosi’ all’iniziativa DiGrillo che proponeva la costituzione Di gruppi Di cittadini che si occupassero dei problemi del loro comune. Nel 2010 si e’ candidato come consigliere comunale del suo comune ma ottenendo solo 59 preferenze non e’ stato eletto. Successivamente, con le cosiddette ‘Parlamentarie’ del Movimento 5 Stelle, e’ stato candidato online e con 189 preferenze e’ riuscito ad essere eletto alla Camera. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, invece, ha ottenuto 95.219 voti (63,41%) al collegio uninominale Di Acerra. Di Maio e’ il maggiore Di tre fratelli: la madre, Paola Esposito, e’ un’insegnante Di italiano e latino, mentre il padre Antonio, imprenditore edile, ha un passato politico a destra ed e’ stato dirigente prima del Movimento sociale italiano, poi Di AN.