A poche ore dalla chiusura delle liste dei trasferimenti la Pro Nissa piazza l’ultimo colpo di mercato. Si tratta di Mario Tornatore, cresciuto nel settore giovanile dell’Acireale C5 vice campione Nazionale con under 18 e 4 volte campione regionale. Nel palmares un titolo di campione regionale con l’under 16. Mario vanta inoltre una convocazione con la Nazionale italiana under 21. Ha indossato per 4 stagioni la maglia dell’Acireale disputando 3 campionati in A2 e uno in C1. Ha vestito la casacca del Mascalucia disputando il campionato di C1 conquistando la Coppa Italia Nazionale fino alla disputa della Final Four Nazionale. Per la sua duttilità e l’intelligenza tattica può ricoprire il ruolo di centrale o laterale. La Pro Nissa per la buona riuscita dell’operazione ringrazia il presidente del Mascalucia C5, Caruso.