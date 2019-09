Una media di duemila pasti venduti da ognuno dei 40 operatori per un totale di circa 60mila presenze stimate. Sono alcuni dei dati emersi nella conferenza stampa di venerdì mattina a Palazzo del Carmine convocata per tirare le somme della tre giorni di concerti e street food con M’Arricrio Rock Fest e Sicily Food Festival in corso Umberto e piazza Garibaldi il 6, 7 e 8 settembre.

La manifestazione promossa dal Comune di Caltanissetta nell’ambito del “Settembre Nisseno – Tutta mia la città”, è stata organizzata da Sicily Event per lo street food e dalla società Punto e a Capo di Catania che ha allestito il calendario dei concerti sotto la direzione artistica di Lello Analfino. Per 4 giorni una media di tre persone per ogni espositore, oltre ai componenti dello staff dell’organizzazione, hanno pernottato a Caltanissetta per un totale di circa 130 presenze in alberghi e b&b.

Erano presenti in conferenza stampa tutti i dipendenti di diverse direzioni che a vario titolo hanno lavorato alla riuscita dell’evento, molti dei quali prestando la propria collaborazione oltre l’orario di lavoro. A spiegare l’invito loro rivolto è stato il sindaco, Roberto Gambino: “Quella di oggi è prima di tutto una conferenza stampa di ringraziamento di tutti i dipendenti che hanno lavorato dietro le quinte. La Polizia municipale, l’ufficio cultura, l’ufficio tecnico e lavori pubblici, il Suap. Un grazie anche a tutte le forze dell’ordine che hanno consentito di gestire al meglio un evento che ha registrato una così grande affluenza”. Sulla stessa scia le valutazioni del vicesindaco Grazia Giammusso: “Mi sono emozionata a vedere lavorare di notte per le strade i dipendenti del Comune con il sorriso. Credo che anche questo sia un buon auspicio per investire sulla città a partire da una visione positiva” ha detto l’assessore. “Ho personalmente constatato – aggiunge il sindaco – che il grande flusso di visitatori ha generato un effetto positivo per i ristoratori del capoluogo sia del centro storico che delle periferie. La città di Caltanissetta ha superato un test importante. Un plauso anche agli organizzatori che hanno studiato il territorio e verificato la presenza di parcheggi, indicati in tutte le mappe pubblicate in modo da alleggerire la pressione sulle vie d’accesso al centro storico”.

“Abbiamo raddoppiato i numeri di Cefalù che è una città turistica, registrando a Caltanissetta la presenza di visitatori provenienti da tutta la Sicilia – sono le parole di Davide Merlino, titolare di Sicily Event – . Le aziende hanno proposto street food di qualità con produzioni tipiche di diverse località dell’Isola. Sicuramente lavoreremo per il prossimo anno migliorando anche quelle problematiche che in un evento così grande si possono verificare”.

Tra i dati forniti dagli operatori del food spiccano i sette quintali di patate utilizzati, 3mila e 500 tra panini con panelle, cazzilli palermitani e panini con la milza, millecinquecento panini con carne di cavallo e hamburger di salsiccia di Caccamo; milletrecento hot dog di bufalo e suino nero dei Nebrodi, circa 4mila litri di birra artigianale, 3mila pezzi di pane cunzatu e 3mila tra calzone, pizza fritta e supplì; milleduecento cannoli e 800 rollò, milleduecento crepes, mille porzioni di polpo lesso, 4mila panini con la porchetta, milleottocento arancine e 2mila e 800 arancinette, 6mila panelle e 6mila crocchè; millecinquecento panini grandi e 400 piccoli.

In conferenza stampa è stato sottolineato che il Sicily food festival non è costato nulla al Comune di Caltanissetta che anzi ha incassato gli oneri per l’occupazione del suolo pubblico. Inoltre Sicily Event ha curato il piano sicurezza non solo dell’area food ma anche dello spazio concerti. L’investimento di circa 9mila euro del Comune, a cui si sommano i 10mila della sponsorizzazione dell’Assemblea regionale Siciliana, è servito invece per l’organizzazione dei concerti.