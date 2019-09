CALTANISSETTA – In prima fila il sindaco di Caltanissetta, stamani venerdì 27 settembre, nel corteo formato in gran parte da studenti ma, anche da associazioni ambientaliste ed animaliste, che ha sfilato per le via della città in occasione del Future Day.

Si conclude la lunga settimana a favore del clima e dell’ambiente, caratterizzata da migliaia e migliaia di scioperi e manifestazioni in ogni angolo del mondo. La giornata odierna rappresenta l’apice di questa battaglia contro lo sfruttamento del pianeta ed è stato denominato come “un giorno per il futuro” (in inglese “day for future”). Come ben saprete, il tutto è stato ispirato dalla piccola Greta Thunberg e la sua estenuante lotta al surriscaldamento globale e al cambiamento climatico.

Roberto Gambino, primo cittadino del capoluogo, ha affidato ad un post su facebook le sue sensazioni su questa manifestazione: “Questa mattina sono stato con gli studenti in corteo nella giornata di sciopero globale per il clima. Una bella manifestazione con tanti studenti, insegnanti e rappresentanti della società civile. Ho voluto essere presente per supportare gli ideali dei nostri giovani, ragazze e ragazzi consapevoli delle sfide del presente e del futuro”.