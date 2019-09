Le condizioni di insicurezza con cui convivono ciclisti e podisti che sono soliti trascorrere qualche ora del loro tempo libero nella zona di Pian del lago, ma anche i rischi che corrono pure gli ospiti del Centro di accoglienza per migranti (che utilizzano viale Stefano Candura per spostarsi dal “Cara” alla città), hanno indotto il presidente del Comitato di quartiere San Luca a chiedere una pista ciclabile più sicura che possa risultare sicura anche per i residenti del popoloso quartiere. La sollecitazione di Nello Ambra prende spunto dalle opere che saranno realizzate con i finanziamenti di Agenda Urbana (che vede i Comuni di Caltanissetta ed Enna in partnership), e in particolare dalla prevista realizzazione di una pista ciclabile eco-urbano-ambientale che parte dal Villaggio Santa Barbara e si prolunga sino ad Enna bassa. Per tale opera la previsione di spesa è di poco più di 2 milioni di euro e la finalità è quella di creare le condizioni ideali

per sviluppare il turismo che coinvolge gli appassionati delle “due ruote” si quali offrire suggestivi itinerari nella zona di Capodarso. Questo è almeno quanto hanno sempre sostenuto i progettisti delle opere di Agenda Urbana, tra cui l’allora funzionario dell’Ufficio tecnico e oggi sindaco Roberto Gambino.

«Da sportivo praticante – sostiene Nello Ambra – dico che la realizzazione della pista ciclabile che parta dal Villaggio Santa Barbara è “cosa buona e giusta”. Tuttavia ritengo, in virtù del relativo numero di potenziali fruitori, che sarebbe più opportuno

che la pista ciclabile venisse creata nella zona di Pian del lago a partire dalla viale Stefano Candura che costeggia il quartiere Sa Luca. Ciò perché la zona è frequentata da quasi tutti gli sportivi della città (podisti e ciclisti), ma anche da tanti ospiti del “Cara”e da molti abitanti di San Luca che raggiungono a piedi le loro abitazioni. Per tutti loro permane il costante rischio di incolumità a tutte le ore del giorno e della notte perché

rischiano di essere investiti dagli automobilisti in quanto i marciapiedi sono inesistenti». Per cui il presidente del Comitato di quartiere San Luca invita l’Amministrazione comunale «a riflettere su l’eventuale spostamento della pista ciclabile nella zona

più idonea, ed evitare di creare “una cattedrale nel deserto”».

Lino Lacagnina – La Sicilia.it