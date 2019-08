MUSSOMELI – A firma della dottoressa A. Cordaro, Responsabile dell’area Amministrativa del Comune, è stato diramata la seguente informativa: “Anche per l’anno scolastico 2019/2020 sono state attivate le procedure per il contributo relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo , limitata ai soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad Euro 10.632, 94. La richiesta per la fruizione del suddetto beneficio dovrà essere effettuata su apposito modello, alla quale i richiedenti dovranno allegare, a pena di esclusione: 1) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore), in corso di validità; 2) Fotocopia del codice fiscale del richiedente il beneficio (padre, madre o tutore); 3) ricevuta acquisto libri di testo, prevista dal Regolamento comunale: L’istanza dovrà essere presentata all’Istituzione scolastica entro il termine inderogabile del 30 settembre 2019”.