“Noi proprio oggi facciamo lievitare risorse per opere ferroviarie in #SICILIA, lui tenta solo di far lievitare costi per i dirigenti in Regione, stoppato per fortuna dal #M5S. Musumeci pensi a fallimento suo Consorzio autostrade siciliane e non blocchi nostro impegno per l’Isola”. Cosi’ il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli risponde su Twitter al governatore siciliano.

Leggi le dichiarazioni di Musumeci