MUSSOMELI – Si conclude la tradizionale e ultima processione eucaristica, oggi, dalla Chiesa di Santa Maria, di cui è attualmente rettore don Sebastiano Lo Conte e il cui presidente storico del relativo comitato è Francesco Canalella. La festa del “Cori di Gesù di Santa Maria”, un’appendice all’ottava del Corpus Domini, le cui processioni, da qualche anno a questa parte, sono state ridisegnate ed attraversate, anche con qualche disappunto di qualcuno, che si è visto depauperato di qualche processione rispetto al passato. Ma va detto subito che la rimodulazione apportata ha seguito il criterio del passaggio del SS.Sacramento in più strade dei quartieri, rispetto a prima, allorquando diverse strade, per lo più sempre le stesse, erano interessate dall’antico percorso processionale. Il nuovo tracciato, dunque, allargato, l’inserimento di nuove strade, finanche contrade, hanno trovato la condivisione e quasi l’unanime consenso delle persone, ritenendo sagge tali decisioni. Evidentemente, nuove strade da attraversare, percorso più vasto da attenzionare,nuove strade da percorrere, rispetto al passato, e su cui intervenire nella pulizia per il decoro e rispetto dell’ambiente in occasione di tale evento e pertanto con la necessità di un’attenta organizzazione per evitare disfunzioni e possibili ed inevitabili lamentele che hanno potuto evidenziare, in alcune strade, l’assenza dell’intervento comunale, rendendosi necessario, invece, l’intervento “fai da te” ad opera di pochi volontari che hanno provveduto autonomamente alla pulizia. Abbiamo chiesto al sindaco qualche informazione al riguardo “Tutte le squadre (ben 7 squadre da due persone a squadra) sono state impegnate nella pulizia quartiere per quartiere. Purtroppo l’alternarsi di sole, pioggia, quest’ anno, ha generato un continuo ricrescere di erba, tanto è che le squadre sono ripassate più volte da zone già fatte prima. Rispetto al lavoro fatto in generale da chi si presta volontario ringrazio tutti i cittadini che volontariamente ci danno una mano. Non scendo certo alle provocazioni di chi alimenta polemiche strumentali forse perché vuole costruirsi una visibilità per un futuro prossimo”. Intanto, oggi pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria, alle ore 18, solenne celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote don Enzo Spoto, che sorreggerà il SS. Sacramento durante la tradizionale processione che attraverserà le vie del quartiere. Da sottolineare che questa annuale e tradizionale festa “santamariisa”, da qualche anno, si avvale anche di iniziative ludico ricreative promosse dal gruppo NGDM e dal Comitato degli Amici di Santa Maria, di cui è presidente Mario Bertolone.