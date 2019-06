VILLALBA – Venerdì 31 maggio, nell’Auditorium del plesso “G. Garibaldi” di Villalba si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni che hanno partecipato alla XIV edizione della borsa di studio dedicata alla memoria del giovane villalbese Giovambattista Messina, prematuramente scomparso a seguito di un incidente stradale. Il concorso indetto, con il patrocinio della famiglia, dall’ l’Istituto Comprensivo Vallelunga-Villalba-Marianopoli, diretto dalla prof.ssa Graziella Parello, prevede un premio in denaro di €. 1.000,00 suddiviso tra i vincitori della Prova letteraria della scuola secondaria di I grado e i vincitori della prova grafico-pittorica e della prova di lettura della scuola primaria. La commissione costituita dai proff. Giuseppa Immordino (coordinatrice del concorso), Rosa Ministeri, Raimondo Piazza e Maria Antonietta Vullo, ha proposto una riflessione sul valore dell’amicizia che gli alunni hanno rielaborato in maniera personale. Sono stati consegnati dodici premi, ad altrettanti allievi. Prova di lettura: 1° posto Sinatra Leonardo, 2° posto ex aequo Buccola Chiara e Territo Benedetta, 3° posto Baldi Adele Maria. Prova grafico-pittorica: 1° posto ex aequo Burrafato Marissa e Cavarretta Alida, 2° posto ex aequo Macaluso Santo e Mendola Paola. Prova letteraria: 1° posto ex aequo Alessi Lucia e Baudo Irene, 2° posto ex aequo Cerasa Elisabetta e Territo Gabriele. Per loro tante borse di studio e l’opportunità di misurarsi su una tematica di grande interesse per i bambini e i giovani preadolescenti.