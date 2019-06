“Pronti ad incontrare il ministro Toninelli a Roma per affrontare finalmente il problema della disastrata viabilita’ provinciale in Sicilia. Ma il ministro ci dica, con assoluta chiarezza, con quale denaro aggiuntivo e con quali procedure straordinarie intende affidare all’eventuale commissario il compito di sostituirsi alle ex Province. Per noi non e’ una questione di nomi, ma di merito e di metodo. I siciliani sono stanchi di proclami e buone volonta'”. Cosi’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in risposta al ministro delle Infrastrutture che ha invitato, oggi, il governatore “a collaborare in modo concreto” per la scelta del commissario straordinario che dovra’ “sbloccare i lavori” riguardanti la viabilita’ siciliana.