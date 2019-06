Si sono riuniti a Enna alla presenza dell’ On. Filippo Drago nella qualità di Vice Coordinatore regionale del partito per la Sicilia Orientale i commissari delle province di Enna Andrea Maggio, di Ragusa Pinuccio Lavima e per Siracusa il Vice Coordinatore Daniele Lentini, scopo dell’ incontro strutturare territorialmente il partito e analizzare le problematiche che mortificano lo sviluppo locale.

Tra i temi discussi i problemi legati al territorio e in particolare la mancata attenzione del governo nazionale alle molteplici criticità della Sicilia, gli insufficienti interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la comunità e il divario che lega economicamente alcune aree del Paese.

I problemi della Sicilia, secondo i partecipanti i quali hanno analizzato alcuni dati economici e sociali non si possono risolvere confidando nel reddito di cittadinanza e in una politica dell’ assistenzialismo, misure che tendono a mortificare le potenzialità di crescita e di sviluppo locale, generando una cultura che non promuove il lavoro ma alimenta la precarietà e la speranza di ricevere un “sussidio”.