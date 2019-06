PALERMO – “Sono dei buzzurri che ci odiano e pensare che i siciliani non capiscano che ci prendono per il culo e gli danno i voti mi fa davvero impazzire. A Favignana hanno dato il 30% alla Lega la settimana scorsa e ora arriva il ringraziamento immediato: chiusura della Tonnara”. Così il commissario regionale di Forza Italia Gianfranco Miccichè a margine di un evento a Palazzi dei Normanni a Palermo, parlando della Lega. “E’ gente cattiva, che ci odia – ha aggiunto – Ho sempre ritenuto i siciliani un popolo intelligente e invece non capiscono che questi ci prendono in giro per ammazzarci, perché ci vogliono morti. Gli hanno dato il 30%…ammazzerei uno ad uno quelli che li hanno votati”. “Sto cominciando a vergognarmi di essere siciliano”. (Fonte AdnKronos)