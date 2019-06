SAN CATALDO. Le istanze presentate da soggetti interessati ad essere ammessi alla massa passiva dell’ente comunale sono state finora 58. Un numero che, tuttavia, per la commissione prefettizia che attualmente gestisce il Comune appare in numero inferiore rispetto al numero potenziale di creditori dell’ente comunale. Per questa ragione, la stessa commissione ha ritenuto di dover provvedere alla proroga al 15 di luglio dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei creditori di ammissione alla massa passiva del Comune. Pertanto, in questo modo, i creditori del Comune avranno più tempo per presentare le loro istanze e vedersi riconosciuti i loro legittimi crediti che vantano.