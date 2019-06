SAN CATALDO. E’ stato presentato stamani il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nel quartiere di Pizzo Carano- Sant’Anna a luglio. Il presidente Vincenzo Siracusa (nella foto), presentando gli eventi, ha rimarcato: <Siamo profondamente orgogliosi di aver potuto anche quest’anno come Comitato di quartiere garantire eventi culturali, musicali e folcloristici dal 17 al 28 luglio>. Il presidente ha ringraziato durante il suo intervento, il proprio vice presidente Antonino Cravotta, che con spirito di generosità, supporterà a livello tecnico tutte le manifestazioni. Un ringraziamento anche alla BCC Toniolo di San Cataldo e ai commercianti del quartiere per aver voluto contribuire alla realizzazione del programma. Il presidente ha avuto parole di elogio anche per la Banda Musicale Libera Associazione sancataldese, che <non fa mai mancare la preziosa presenza>, ed il vice presidente del quartiere Cristo Re, per aver voluto donare una serata. Ad aprire il programma degli eventi, come ha annunciato il presidente Siracusa, sarà il gruppo folcloristico Li Stiddi di Serradifalco. In occasione della festa della Patrona Sant’Anna si esibirà don Giosy Cento che terrà il suo concerto giovedì 25 luglio, davanti il sagrato della chiesa. Prevista inoltre la visita istituzionale del Presidente dell’Assemblea delle consulte Giovanili siciliane, dott. Alessandro Magistro, venerdì 26 luglio, per prendere parte all’omaggio floreale alla stele di Sant’Anna, in via Aldo Moro. Confermata infine la presenza di luminarie e fuochi d’artificio nel contesto di un programma che sarà pubblicato in maniera dettagliata nei prossimi giorni.