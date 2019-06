SAN CATALDO. Una lieta ricorrenza quella di oggi in seno alla Chiesa Madre. Don Biagio Biancheri, arciprete della Chiesa Madre, festeggia oggi il suo 30° anniversario di Ordinazione sacerdotale. Tanti gli auguri da parte dei parrocchiani in questo 29 giugno. <In questa solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo – si legge in una nota – preghiamo per il Papa, per tutti i sacerdoti e per don Biagio Biancheri affinché ogni azione pastorale sia improntata nell’amore che Cristo Gesù ha per tutta l’umanità>.