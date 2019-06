Anche la Cipolla Gioielli tra i sostenitori di un’avventura piena di passione

È sicuramente il cuore che detta legge nelle avventure di Sergio Davì, facendogli affrontare ogni sfida col vento in poppa. Come quella in cui sta per lanciarsi e che gli farà sentire accanto idealmente tantissimi amici, sponsor e supporter che lo seguiranno per tutto il suo viaggio.

Parte il prossimo 21 giugno la Palermo-New York a bordo del Nautilus Explorer, un gommone Nuova Jolly Prince 38cc di 11 metri, motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF350A dual prop, che il comandante Davì affronterà prevalentemente in solitaria, con alcuni avvicendamenti a staffetta per le tratte più estreme. Circa 7mila le miglia nautiche che avrà davanti a lui lungo una singolare rotta che sale verso il Nord Europa per navigare tra i ghiacci dell’Islanda e della Groenlandia e riscendere verso gli Stati Uniti passando per il Canada.

Lo dicevamo all’inizio, idealmente insieme a lui, ma vicini per quel che riguarda il supporto dato SIN nella fase di preparazione, tanti sostenitori che, anche in occasione dell’annuncio dell’avventura, tenuto nella splendida cornice del White Club di Palermo, all’Arenella, gli hanno fatto sentire la loro vicinanza. Come la Cipolla Gioielli, una delle aziende che l’ha proprio cercato per condividere con lui un’esperienza veramente speciale e che affiancherà la ICE RIB CHALLENGE in veste di Premium Sponsor.

“Parte tutto dal grande amore che ha Cristian per il mare – spiega Manuela Monaco -. Collaborazione nata per la sua passione sfrenata per la nautica, ma anche dalla grande stima che ha nei confronti di Sergio. Ha sempre seguito le sue imprese che lo hanno sempre appassionato enormemente. La nostra è, quindi, una scelta di cuore, che ci farà viaggiare insieme a lui, seguendolo come se fossimo seduti accanto a lui a respirare il profumo del mare”.

Un connubio, quello tra la Cipolla Gioielli e Sergio Davì, che li fa ritrovare anche su un altro aspetto, quello del web. Da sempre Manuela e Cristian Cipolla raccontano la loro azienda – attività premiata dal Comune di Palermo non solo perché da oltre 50 anni é una presenza stabile e di riferimento nel centro storico di Palermo, ma anche in quanto da mezzo secolo “parla di un successo costruito passo dopo passo, credendo nel valore e nell’importanza di ciò che si realizza con passione per la clientela” – utilizzando il linguaggio fresco, giovane e dinamico proprio dei social. Dinamismo che non può non riguardare uno sportivo come Sergio Davì, la cui avventura si potrà seguire anche attraverso l’app “Sergio Davì Adventures”, disponibile sia su Google Play che su App Store e grazie alla quale sarà possibile seguire real time il Nautilus Explorer.

Appuntamento, dunque, il 21 giugno sul molo del White Club per salutare tutti insieme il comandante Davì e augurargli “buon vento”, certi del successo della sua missione.