Muore annegato a Marina di Ragusa, non si esclude un malore = (AGI) – Ragusa, 12 giu.- Un cittadino extracomunitario e’ morto annegato a Marina di Ragusa nello specchio d’acqua davanti al lungomare Andrea Doria. Era ospite di un centro di accoglienza a Chiaramonte Gulfi. Aveva deciso di andare andare fare una nuotata con un gruppo di amici, extracomunitari anche loro. Non vedendolo rientrare gli amici hanno chiamato i Carabinieri ed il 118. Individuato il corpo dell’uomo, un cinquantottenne, e riportato a riva, sono stati effettuati diversi tentativi di rianimazione dal personale sanitario ma l’uomo e’ deceduto. Allertata la Procura che ha disposto disposta un’ ispezione cadaverica. Un medico legale di sta recando sul posto. Non si esclude un malore. (AGI)