Pubblicati i vincitori del concorso per diventare uno dei 2.980 navigator che supporteranno i centri per l’impiego nelle attività previste dal Reddito di cittadinanza. Le graduatorie sono «disponibili a quattro giorni dalle prove», che si sono svolte a Roma dal 18 al 20 giugno, sottolinea Anpal servizi, pubblicando sul proprio sito Internet il link per gli elenchi dei vincitori e le graduatorie degli idonei, per ciascuna provincia. Da lì è quindi possibile fare la ricerca personale. Hanno superato la prova i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100.

Sono 5.960 i candidati al concorso di NAVIGATOR che risultano vincitori o idonei secondo il punteggio conseguito con le 100 risposte al test della selezione per diventare NAVIGATOR che ha visto partecipare complessivamente 19.582 persone pari al 36,33% degli iscritti attesi

La tre giorni di prove selettive indetta da Anpal Servizi per individuare i 2.980 profili idonei a supportare i Centri per l’Impiego di tutta Italia nelle attivita’ previste dal Reddito di Cittadinanza, ha visto la partecipazione in prevalenza di donne, trenta-quarantenni, con laurea per lo piu’ in materie umanistiche (giurisprudenza, psicologia) che hanno risposto a quesiti che andavano dalla conoscenza del Reddito di cittadinanza e delle materie riguardanti il mercato del lavoro, alla cultura generale, marketing, economia aziendale. I vincitori saranno annunciati la settimana prossima. “Lasciatemi esprimere – ha detto il presidente Anpale amministratore unico di Anpal Servizi Mimmo Parisi – la mia grande soddisfazione per come e’ andata la selezione in questi 3 giorni; e’ stata data una dimostrazione di professionalita’ ed efficienza ma soprattutto di grande umanita’, con migliaia di persone che hanno partecipato senza che accadesse nulla, in un clima di grande serenita’. C’e’ un’Italia che non vede l’ora di mettersi in gioco con responsabilita’ ed entusiasmo: una grande prova di maturita’ e civismo”. Anche la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato l’evento che si e’ svolto nella Capitale: “Roma – dice – ha risposto con prontezza alle esigenze del grande concorso di selezione dei Navigator, un tassello importante per il completamento del Reddito di cittadinanza. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato affinche’ queste giornate di selezione si svolgessero senza alcun tipo di disagio per le migliaia di candidati ma anche per i cittadini. Un risultato brillante e non scontato che si e’ potuto raggiungere grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte”.