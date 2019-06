CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Si è tenuto l’incontro sindacale tenutasi all’ASP di Caltanissetta che ha visto la RSU e le OO.SS convocate per discutere in merito alle problematiche afferenti la situazione in cui versa la sanità della provincia.

L’incontro è stato proficuo nella misura in cui si è potuto iniziare un confronto che chiediamo da tempo e che riteniamo importante per poter affrontare le varie problematiche che non afferiscono solo alla carenza del personale ma comprendono diverse criticità legate a un organizzazione del lavoro un po’ traballante.

Caltagirone ha mostrato disponibilità al dialogo e ha invitato le OO.SS a predisporre un lavoro di sinergia che possa contribuire a rendere il nostro territorio attrattivo e da parte nostra abbiamo espresso piena disponibilità a far sì che la sanità della provincia possa assurgere a soluzioni di eccellenza in termini di erogazione del servizio pubblico e di tutela dei lavoratori.

Si sono assicurati punti importanti da cui partire e primo fra tutti il contratto integrativo che deve essere contrattato e in questo modo si potrà consentire il regolare ossequio degli istituti contrattuali previsti.

Da parte nostra riteniamo che ci sia approcciato al problema con tempi lunghi anche se non tutti direttamente addebitabili alla nuova gestione ma lunghi per l’utente che ha il diritto ad un servizio alla salute adeguato e per i lavoratori che devono essere in grado di svolgere il proprio lavoro con dignità .

Ci auguriamo che finalmente si possa veramente iniziare una nuova stagione di relazioni sindacali tra l’Amministrazione e le OO.SS e che veda le OO.SS prendere possesso del ruolo che il contratto e la legge gli riconoscono e che come parti sociali essenziali possano concretamente intervenire con il comune intento di valorizzare un territorio fin troppo mortificato e avvilito da Politiche cieche e noncuranti.

Il Segretario Generale FP CGIL Rosanna Moncada

Il Segretario Provinciale FP CGIL Angelo Polizzi

Il Coordinatore Provinciale FP CGIL Antonio Grasso