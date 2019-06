CAMPOFRANCO. Ha fatto registrare gran coinvolgimento e partecipazione la seconda edizione della “Festa del Libro”. L’evento s’è svolto alla presenza di tutta la popolazione scolastica campofranchese dalla scuola dìinfanzia alle superiori. L’iniziativa, voluta e organizzata dal vicesindaco con delega alle Politiche Culturali Francesca Di Giovanni, ha avuto due momenti particolari: il primo con la visione del cortometraggio “I fantastici libri volanti di Mr. Morris Lessmore”, una storia che trasporta letteralmente bambini e adulti nel mondo della lettura e nel non lasciare mai invecchiare in solitudine il libro. Il secondo momento ha visto la rappresentazione teatrale dei bambini delle elementari che hanno portato in scena “Tecnologia contro Umanità”, con il confronto-scontro tra tecnologia e umanità. <La lettura è importante – il messaggio del vicesindaco ai ragazzi – forma le persone. Il futuro dei nostri figli passa proprio dal connubio tra l’uso della tecnologia e la lettura che riporta alla realtà; le persone passano ma un libro resta per sempre>. L’amministrazione comunale ha anche ringraziato le ragazze del servizio civile del progetto “Smile” che hanno contribuito in maniera determinate alla riuscita dell’evento.