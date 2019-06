CALTANISSETTA – Torna giovedì 20 Giugno alle ore 20:30 l’appuntamento con EquoMondo che si terrà presso la “Bottega del mondo Equamente” in via Michele Amari 3 a Caltanissetta.

L’evento, organizzato come ogni anno dalla cooperativa Etnos, vuole celebrare in maniera festosa la Giornata mondiale del rifugiato, tema caro alla cooperativa nissena che da anni è impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione dei minori stranieri non accompagnati ospiti presso le strutture “Sprar per minori”.

” Sono tempi duri, questi che stiamo vivendo, nei quali spesso prevalgono l’odio e la paura verso il diverso. Noi sentiamo il dovere, come cooperativa, di creare momenti di condivisione e di conoscenza reciproca nonché di sensibilizzazione del territorio sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza” afferma la dottoressa Maria Rosaria Bufalino responsabile Etnos delle strutture Sprar per minori. La serata, condotta dal noto artista Nisseno Corrado Sillitti e dall’attrice Serena Miceli, vedrà l’esibizione dei ragazzi minori stranieri non accompagnati ospiti presso le strutture, diretti dal regista Francesco Miceli.

Prevista una degustazione di cibi etnici e l’esibizione di un coro Gospel.