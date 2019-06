CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Gent.mo Sindaco, in questi giorni numerosi cittadini nisseni hanno lamentato la chiusura anticipata dello stadio M. Tomaselli, i cui cancelli vengono inesorabilmente sbarrati alle 19:45/20.

Risulta evidente che in questo periodo dell’anno, con l’arrivo del caldo, gli sportivi nisseni preferiscano utilizzare l’impianto nelle ore serali, sicuramente più adatte all’esercizio fisico.

Non a caso, negli scorsi anni l’impianto, quasi sempre a partire dal mese di maggio, rimaneva aperto anche fino alle 23:00.

L’apertura prolungata dello stadio consentirebbe agli sportivi nisseni, agonisti o amatoriali che siano, di poter svolgere l’attività sportiva con temperature più confortevoli, peraltro evitando, in numerosi casi, che i podisti debbano correre, in quelle ore, fuori dallo stadio.

A tal proposito, pur sapendo che la strada in questione è di competenza del Libero Consorzio di Caltanissetta, le segnaliamo che lungo la SP 1 Caltanissetta – Delia la carreggiata risulta notevolmente ridotta a causa della presenza di sterpaglie ed erbacce; ciò comporta che l’incolumità degli sportivi nisseni, che in taluni casi preferiscono correre sull’asfalto, sia messa seriamente a repentaglio poiché risulta impossibile percorrere il bordo stradale.

Ci permettiamo dunque di suggerirle di avviare un’interlocuzione con il commissario del Libero Consorzio Comunale, affinché lo stesso provveda ad una pulizia straordinaria della SP 1, quanto meno nel tratto che conduce dallo stadio M. Tomaselli a Cozzo di Naro. Se

così non fosse, al fine di mettere in sicurezza la SP 1, la invitiamo a valutare che sia il Comune a farsi carico, in tempi brevissimi, della pulizia del tratto di strada in questione.

Con l’occasione desideriamo porgere a Lei e a tutti i componenti della giunta comunale i nostri migliori auguri di buon lavoro, sottolineando che il PD Circolo Faletra, pur non avendo rappresentanza tra gli scranni di Palazzo del Carmine, vigilerà sull’operato dell’amministrazione, fungendo da pungolo allorquando sarà necessario, segnalando eventuali disservizi ed avanzando ogni proposta che possa essere ritenuta utile.

La nostra Città vive un momento di grande difficoltà ed è necessario, a nostro avviso, che tutte le forze politiche, con senso di responsabilità ed in particolar modo su temi cruciali (disoccupazione, raddoppio 640, sanità, debito ATO etc…) sappiano mettere da parte colori ed appartenenze, lavorando in sinergia per costruire un futuro migliore per tutti i nisseni.

Rimaniamo dunque disponibili, pur nella diversità di vedute e modus operandi che divide il suo movimento dal nostro partito, ad ogni tipo di confronto che possa essere utile alla nostra città.

Certi di un suo positivo riscontro alla presente le porgiamo distinti saluti.

Il coordinamento del circolo PD Faletra