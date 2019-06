CALTANISSETTA – “PassoPasso …….. insieme” è un comitato spontaneo che si pone come obbiettivo quello di essere un contenitore di idee ed iniziative per la valorizzazione di Caltanissetta. I componenti del comitato si adoperano per il diritto di avere una città pulita, viva, ed organizzano iniziative ed eventi per la collettività e per tutti coloro i quali vengono in visita nel capoluogo nisseno.