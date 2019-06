VILLALBA – Il Comune di Villalba ha aderito al progetto “Piazza Wifi Italia”, voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente e in modo semplice tramite l’applicazione dedicata, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Infatti, grazie all’installazione di punti access point nelle principali piazze e aree di aggregazione del paese sarà possibile collegarsi a internet gratuitamente attraverso WiFi. ” Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, dice l’assessore Territo, era uno degli obbiettivi dell’amministrazione Plumeri ma per esigenze di bilancio non abbiamo potuto realizzare prima, ora grazie al Bando “Piazza Wifi Italia” a costo zero per il comune, diamo un nuovo servizio agli abitanti di Villalba, che permetterà a tutti (turisti compresi) di accedere liberamente ad Internet. Per potere accedere alla rete occorre scaricare l’app wifi.italia.it e seguire le indicazioni di registrazione. Voglio ringraziare, continua l’Assessore Territo, tutti quelli che hanno collaborato affinchè questo progetto, a me molto a cuore, potesse essere realizzato, dall’Ufficio Segreteria attento a preparare il tutto per poter accedere al finanziamento nel giorno e nell’ora prestabilita, all’Ufficio Tecnico che ha gestito l’installazione delle reti”.