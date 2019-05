SAN CATALDO. Appena qualche giorno fa il presidente del Comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna, Vincenzo Siracusa, aveva lamentato il fatto che il servizio di spazzamento all’interno del quartiere non sarebbe stato effettuato in maniera adeguata. A distanza di pochi giorni, grazie al suo sollecito intervento e anche grazie al fatto che i commissari straordinari del Comune di San Cataldo hanno raccolto il suo invito in maniera lodevole, stamani è tornato a Pizzo Carano Sant’Anna l’operatore ecologico che, in precedenza, era stato tolto. Inoltre, per come aveva chiesto lo stesso presidente, è stata rimessa in funzione la spazzatrice. <Dopo il mio intervento in merito alla situazione di disagio che per un intero mese ha paralizzato il quartiere, finalmente ritorna tutto nella normalità – ha commentato in una nota il presidente del Comitato di quartiere – Mi sento di rivolgere un grazie ai commissari straordinari del comune di San Cataldo, per avere dimostrato sin da subito attenzione sulla vicenda, ma anche l’ufficio ambiente che a distanza di una settimana dalla segnalazione ha subito provveduto. Con orgoglio posso affermare che la mia presidenza ancora una volta non crea chiacchiere. Pizzo Carano Sant’Anna biglietto di visita della città>.